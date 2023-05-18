Воздушная тревога в Украине

В ночь на субботу, 20 мая, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Сигналы об угрозе атак с воздуха зазвучали вскоре после полуночи.

Так, после полуночи воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев и глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в своих телеграм-каналах также сообщили о воздушных тревогах в регионах.

Около 00:25 по местному времени сигналы зазвучали также и в Черниговской и Киевской областях.

Жителей указанных регионов призывают не покидать укрытия.

Мониторинговые группы пишут о воздушных целях из российской Брянской области в направлении Киевской и Черниговской областей. Предположительно, россияне применяют дроны-камиказде типа Shahed.