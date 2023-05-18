Эльчин Алиев, архитектор, специально для haqqin.az 02:25

На днях получил приглашение на открытие 19 мая павильона одной из стран бывшего СССР, нашей соседки, на Международном архитектурном биеннале в Венеции – престижной выставке достижений ведущих архитектурно-строительных школ мира. Представлен ли на нём Азербайджан? Нет. Через полтора месяца в столице Дании Копенгагене пройдёт Всемирный конгресс архитекторов, куда в качестве «туристов» за государственный счёт направляется большая группа т.н. «архитекторов» из Баку. Будет ли продемонстрирована выставка достижений нашей страны в области архитектуры, современных проектов? Риторический вопрос. Хотя в наши дни в Азербайджане реализуется огромный, невиданный не только в истории страны, но и возможно и в мировой практике одномоментный колоссальный объём работ по новому проектированию и строительству. Происходящие подобные события в Азербайджане - уникальный шанс для местных специалистов наглядно, на ведущих мировых площадках в Венеции и Копенгагене показать свои проекты, свой профессионализм, рассказать о достижениях в восстановлении страны! Ведь сегодня вся страна объединена идеей возрождения из руин разрушенных населенных пунктов: реконструируются и проектируются новые города, посёлки, вокзалы, аэропорты, жилые комплексы…

Однако города строятся, посёлки восстанавливаются, новые огромные проекты презентуются, но... в подавляющей своей массе азербайджанские компании сидят без работы! С кем не общаешься - жалуются на тяжелую жизнь, безденежье, на чиновников «от архитектуры», не сумевших (или скорее всего не захотевших) создать чёткую и прозрачную, всем остальным понятную систему распределения заказов. По какому принципу выбираются архитекторы и строители? По какому принципу распределяются заказы? Какие изменения произошли в области архитектуры за последнее десятилетие? Отвечу: как не существовало в стране честного и прозрачного архитектурно-строительного рынка, так он и не появился. Как не обсуждали реальные проблемы, волнующие архитекторов и строителей страны, так за десятилетие ничего и не изменилось. Как не велось в стране общественного обсуждения проектов, так и не ведётся. Как не проводились архитектурные конкурсы в стране, так и не проводятся – все подряды распределяются строго кулуарно. В итоге: никогда уровень школы азербайджанских архитекторов не был так низок на международном уровне, даже по сравнению с ближайшими соседями по Южному Кавказу и именно из-за этого мы перестали участвовать в международных конкурсах и посещаем их только в качестве туристов. Всё это сильно ударяет по имиджу страны!

Сложилась неприятная ситуация: каждый чиновник имеет при себе «свою» архитектурную или строительную компанию, получающую заказы. Никогда ни один из Председателей Союза архитекторов – а ими за последние полвека были великий Микаэль Усейнов, Назим Гаджибеков, Ильхам Исмаил оглы Алиев, Хафиз Амирханов, Аббас Алескеров – не позволяли себе превращения организации в источник материальных благ для себя лично и своего ближнего окружения, не лоббировали свои собственные интересы перед другими государственными структурами. Сегодня же частная компания, учреждённая председателем вместе со своим сыном, выигрывает странные тендеры… За прошедшие десять лет в стране не осталось НИ ОДНОЙ независимой архитектурной компании, в которой работало бы более нескольких человек! Процветают только «связанные» с чиновниками их личные организации. Дошло до того, что подряды на работы по проектированию даже генеральных планов в Карабахе получают чисто дизайнерские компании-однодневки, неизвестно кем учреждённые! Итог подобной пагубной политики – отсутствие качественных и современных проектов местных зодчих и обидное отсутствие Азербайджана на ведущих мировых архитектурных площадках. После освобождения Карабаха ценой колоссальных усилий всего общества, мотивированного в том числе выверенной линией президента Ильхам Алиева на восстановление территориальной целостности страны, мы должны были продемонстрировать всему миру пример модели отношений современного и развитого будущего Азербайджана, в котором ценятся профессионализм и знания, честность и порядочность, страны, свободной от коррупции и протекционизма. А каков итог, мягко говоря, «неправильной» политики в области строительства и архитектуры, когда в стране почти не осталось независимых компаний, под диктатом чиновников вынужденных переносить основную свою деятельность за границу? С болью в сердце смотришь на масштабные реализуемые строительные проекты азербайджанских бизнесменов в Турции, Грузии, других странах, в которых созданы привлекательные, абсолютно прозрачные, свободные от вымогательства и примитивных устаревших законодательных требований к условиям ведения бизнеса условия! Кто будет реализовывать все наши грандиозные строительные планы в Карабахе в ближайшие годы, если на самом деле качественно, ответственно и профессионально относящихся к своему труду строительных компаний, оставшихся в стране, можно пересчитать по пальцам одной руки?