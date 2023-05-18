Честный разговор Эльчина Алиева: процветают лишь «связанные» с чиновниками личные компании слово публицисту

Эльчин Алиев, архитектор, специально для haqqin.az

Эльчин Алиев

На днях получил приглашение на открытие 19 мая павильона одной из стран бывшего СССР, нашей соседки, на Международном архитектурном биеннале в Венеции – престижной выставке достижений ведущих архитектурно-строительных школ мира. Представлен ли на нём Азербайджан? Нет. Через полтора месяца в столице Дании Копенгагене пройдёт Всемирный конгресс архитекторов, куда в качестве «туристов» за государственный счёт направляется большая группа т.н. «архитекторов» из Баку. Будет ли продемонстрирована выставка достижений нашей страны в области архитектуры, современных проектов? Риторический вопрос.

Хотя в наши дни в Азербайджане реализуется огромный, невиданный не только в истории страны, но и возможно и в мировой практике одномоментный колоссальный объём работ по новому проектированию и строительству. Происходящие подобные события в Азербайджане - уникальный шанс для местных специалистов наглядно, на ведущих мировых площадках в Венеции и Копенгагене показать свои проекты, свой профессионализм, рассказать о достижениях в восстановлении страны! Ведь сегодня вся страна объединена идеей возрождения из руин разрушенных населенных пунктов: реконструируются и проектируются новые города, посёлки, вокзалы, аэропорты, жилые комплексы…

Азербайджан не представлен на Венецианском биеннале. Но почему?

Однако города строятся, посёлки восстанавливаются, новые огромные проекты презентуются, но... в подавляющей своей массе азербайджанские компании сидят без работы! С кем не общаешься - жалуются на тяжелую жизнь, безденежье, на чиновников «от архитектуры», не сумевших (или скорее всего не захотевших) создать чёткую и прозрачную, всем остальным понятную систему распределения заказов.

По какому принципу выбираются архитекторы и строители? По какому принципу распределяются заказы? Какие изменения произошли в области архитектуры за последнее десятилетие? Отвечу: как не существовало в стране честного и прозрачного архитектурно-строительного рынка, так он и не появился.

Как не обсуждали реальные проблемы, волнующие архитекторов и строителей страны, так за десятилетие ничего и не изменилось. Как не велось в стране общественного обсуждения проектов, так и не ведётся. Как не проводились архитектурные конкурсы в стране, так и не проводятся – все подряды распределяются строго кулуарно. В итоге: никогда уровень школы азербайджанских архитекторов не был так низок на международном уровне, даже по сравнению с ближайшими соседями по Южному Кавказу и именно из-за этого мы перестали участвовать в международных конкурсах и посещаем их только в качестве туристов. Всё это сильно ударяет по имиджу страны!

По какому принципу в Баку выбираются архитекторы и строители?

Сложилась неприятная ситуация: каждый чиновник имеет при себе «свою» архитектурную или строительную компанию, получающую заказы. Никогда ни один из Председателей Союза архитекторов – а ими за последние полвека были великий Микаэль Усейнов, Назим Гаджибеков, Ильхам Исмаил оглы Алиев, Хафиз Амирханов, Аббас Алескеров – не позволяли себе превращения организации в источник материальных благ для себя лично и своего ближнего окружения, не лоббировали свои собственные интересы перед другими государственными структурами. Сегодня же частная компания, учреждённая председателем вместе со своим сыном, выигрывает странные тендеры…

За прошедшие десять лет в стране не осталось НИ ОДНОЙ независимой архитектурной компании, в которой работало бы более нескольких человек! Процветают только «связанные» с чиновниками их личные организации. Дошло до того, что подряды на работы по проектированию даже генеральных планов в Карабахе получают чисто дизайнерские компании-однодневки, неизвестно кем учреждённые! Итог подобной пагубной политики – отсутствие качественных и современных проектов местных зодчих и обидное отсутствие Азербайджана на ведущих мировых архитектурных площадках.

После освобождения Карабаха ценой колоссальных усилий всего общества, мотивированного в том числе выверенной линией президента Ильхам Алиева на восстановление территориальной целостности страны, мы должны были продемонстрировать всему миру пример модели отношений современного и развитого будущего Азербайджана, в котором ценятся профессионализм и знания, честность и порядочность, страны, свободной от коррупции и протекционизма.

А каков итог, мягко говоря, «неправильной» политики в области строительства и архитектуры, когда в стране почти не осталось независимых компаний, под диктатом чиновников вынужденных переносить основную свою деятельность за границу? С болью в сердце смотришь на масштабные реализуемые строительные проекты азербайджанских бизнесменов в Турции, Грузии, других странах, в которых созданы привлекательные, абсолютно прозрачные, свободные от вымогательства и примитивных устаревших законодательных требований к условиям ведения бизнеса условия! Кто будет реализовывать все наши грандиозные строительные планы в Карабахе в ближайшие годы, если на самом деле качественно, ответственно и профессионально относящихся к своему труду строительных компаний, оставшихся в стране, можно пересчитать по пальцам одной руки?

Кулуарные тендеры в Азербайджане никого не удивляют

Необходимы не полумеры, а коренные реформы в области проектирования и строительства. Мы, на мой взгляд, единственная развитая страна в Европе, где на проектировщика налагаются сотни необоснованных ограничений из «каменного» прошлого. Неужели на третьем десятке лет восстановления независимости невозможно разработать действительно современные и чёткие правила и требования? Полный хаос, в котором не может разобраться ни один профессионал, приводящий к тому, что даже сами проверяющие не могут в них ориентироваться, предъявляя порою разные нормативные требования к, по сути, одинаковым проектам! К слову, даже российские власти отказались от СНиПов (Строительные нормы и правила) советского времени, на которых мы до сих пор в основном базируемся и «творчески» совершенствуем. Да возьмите и примите турецкие нормативы – будет намного больше пользы!

Почему мы не можем действовать на дальнюю перспективу, вкладывать деньги в качественные проекты, без приоритета сиюминутной выгоды? Во всём мире смета здания высчитывается по принципу: стоимость строительства плюс затраты на 15-20 лет эксплуатации – а у нас только по сегодняшним расходам: минимум вложений, максимум чиновничьего пиара, не думая о завтрашнем дне. Почему мы в XXI веке, под пристальным вниманием всего мира, строим для будущих поколений убогие «позавчерашние» проекты, с самой примитивными жилищными условиями, с туалетами во дворе без душевых, с малюсенькими комнатками, где еле-еле помещается одна кровать? Чем вызваны многочисленные ограничения для проектировщиков и строителей, приводящие к примитивизму реализованных проектов?