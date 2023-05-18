Азербайджанские кулинары завоевали «Золотого шаха»

Выступая на церемонии, заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азада Гусейнова отметила , что Национальный кулинарный центр при Агентстве проводит ряд работ по развитию гастрономического туризма: «Основной подход Государственного агентства по туризму в этом направлении заключается в разработке продуктов гастрономического туризма, представлении и продвижении образцов национальной кухни на международном уровне. В то же время в числе целей ГАТ – внедрение современных образовательных подходов, повышение опыта участия отечественных специалистов в международных соревнованиях и формирование национальной команды».

Соревнование организовано Ассоциацией кулинарных специалистов Азербайджана, Государственным агентством по туризму, Министерством молодежи и спорта, Азербайджанским национальным кулинарным центром и ООО “CEO Azerbaijan”.

Азада Гусейнова отметила, что подобные соревнования также поддерживаются Государственным агентством по туризму и, по ее мнению, они способствуют развитию кулинарии в нашей стране.

Исполнительный директор Ассоциации кулинаров Азербайджана Фархад Ашурбейли сообщил, что в этом году «Золотой Шах» впервые официально проводится в статусе официального чемпионата Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (Worldchefs). Это создает возможность прямого признания международным кулинарным сообществом победителей Национального кулинарного чемпионата, результатов соревнования и сертификатов судей, проходящих практику.

На церемонии награждения победителей в категориях «Молодой кулинар», «Старший кулинар» и «Кондитер» было вручено 55 бронзовых, 22 серебряных и 16 золотых медалей.

Кроме того, Расим Рзаев (1-е место), Сеймур Раджабов (2-е место) и Эльгюн Мамедов (3-е место), были удостоены кубков чемпионата «Золотой Шах». В категории «Молодой кулинар» обладателями кубка стали Кямал Агаев, Гусейн Мамедов и Нушаба Зарбалиева.