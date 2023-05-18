Комментируя в интервью haqqin.az. закрытие в Баку офиса Международного валютного фонда (МВФ), пресс-секретарь Министерства финансов республики Маис Пириев назвал это решение «логичным шагом», который следует рассматривать, как показатель выхода Азербайджана на более высокий уровень с точки зрения финансовой устойчивости и повышения экономического рейтинга.

Подчеркнув, что в Министерстве финансов решение МВФ расценили, как «естественное», Пириев напомнил, что в последний раз правительство Азербайджана получало от МВФ кредит в далеком уже 2001 году, а к 2015 году вернуло Фонду все задолженности по кредитам.

«Учитывая бурное социально-экономическое развитие нашей страны, существенный рост ВВП, создание Госнефтефонда для управления нефтяными доходами, а также формирование валютных резервов, многократно превышающих обязательства государства по внешнему долгу, сотрудничество Азербайджана с МВФ осуществлялось с 2009 года только в формате ежегодных консультаций и получения некоторой технической помощи», — подчеркнул пресс-секретарь.