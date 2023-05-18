Логично, что МВФ уходит из Азербайджана комментарий Минфина для haqqin.az
Комментируя в интервью haqqin.az. закрытие в Баку офиса Международного валютного фонда (МВФ), пресс-секретарь Министерства финансов республики Маис Пириев назвал это решение «логичным шагом», который следует рассматривать, как показатель выхода Азербайджана на более высокий уровень с точки зрения финансовой устойчивости и повышения экономического рейтинга.
Подчеркнув, что в Министерстве финансов решение МВФ расценили, как «естественное», Пириев напомнил, что в последний раз правительство Азербайджана получало от МВФ кредит в далеком уже 2001 году, а к 2015 году вернуло Фонду все задолженности по кредитам.
«Учитывая бурное социально-экономическое развитие нашей страны, существенный рост ВВП, создание Госнефтефонда для управления нефтяными доходами, а также формирование валютных резервов, многократно превышающих обязательства государства по внешнему долгу, сотрудничество Азербайджана с МВФ осуществлялось с 2009 года только в формате ежегодных консультаций и получения некоторой технической помощи», — подчеркнул пресс-секретарь.
Как утверждает Маис Пириев, в письме Международного валютного фонда, адресованного Министерству финансов Азербайджана, решение МВФ закрыть свой офис в Баку мотивировано теми же причинами.
В то же время, по словам пресс-секретаря Минфина, сотрудничество Азербайджана с Фондом будет продолжено в других форматах. В частности, наша страна окажет финансовую поддержку созданному недавно в казахстанском Алматы Центру развития регионального потенциала МВФ по Кавказу, Центральной Азии и Монголии.
Напомним, что Азербайджан стал полноправным членом МВФ 18 сентября 1992 года, с 1993 по 2009 годы в нашей стране действовало резидентское представительство Фонда, с 2005 года сотрудничество Азербайджана и МВФ осуществлялось только в формате консультаций, а после 2009 года оно уже проводилось через местного координатора с более низким статусом.