Министр юстиции Фикрет Мамедов рассказал узбекам о реформах в Азербайджане
В столице Узбекистана прошел двухдневный III Международный форум «Ташкентская правовая весна» на тему «Фундаментальные права как вечные ценности».
В мероприятии приняли участие 700 представителей из 20 стран мира — чиновники, эксперты, ученые, сотрудники международных организаций. Азербайджан представляла делегация во главе с министром юстиции Фикретом Мамедовым.
Как сообщает haqqin.az, выступая на пленарном заседании форума, министр отметил важность проведения такого мероприятия в Ташкенте с точки зрения двустороннего обмена опытом. И подчеркнул, что защита прав человека в Азербайджане была объявлена одной из основных целей государственной политики.
Отметив важную роль независимой судебной системы в обеспечении прав человека и верховенства закона, Мамедов рассказал о реформах, осуществляемых в этой сфере в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева, применении цифровых инноваций в системе юстиции и судебной деятельности.
Участники форума были проинформированы о создании в Азербайджане высокотехнологичной современной судебной инфраструктуры и внедрении системы «Электронный суд».
Касаясь вопроса передовых практик в госсфере, министр рассказал об эффективной деятельности ASAN xidmət, которая была удостоена награды «Самая передовая государственная служба в мире».
Отметим, что в рамках форума азербайджанская делегация провела встречи с руководителями судебных органов Узбекистана, Кыргызстана, Сингапура и других стран, а также представителями международных организаций. После между министерствами юстиции Азербайджана и Узбекистана была подписана новая программа сотрудничества, предусматривающая конкретные шаги по обмену опытом в области инноваций, обучению юристов, в сфере законодательства и судебной экспертизы и других направлениях.