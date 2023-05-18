Министр юстиции Фикрет Мамедов рассказал узбекам о реформах в Азербайджане

В мероприятии приняли участие 700 представителей из 20 стран мира — чиновники, эксперты, ученые, сотрудники международных организаций. Азербайджан представляла делегация во главе с министром юстиции Фикретом Мамедовым.

В столице Узбекистана прошел двухдневный III Международный форум «Ташкентская правовая весна» на тему «Фундаментальные права как вечные ценности».

Как сообщает haqqin.az, выступая на пленарном заседании форума, министр отметил важность проведения такого мероприятия в Ташкенте с точки зрения двустороннего обмена опытом. И подчеркнул, что защита прав человека в Азербайджане была объявлена одной из основных целей государственной политики.

Отметив важную роль независимой судебной системы в обеспечении прав человека и верховенства закона, Мамедов рассказал о реформах, осуществляемых в этой сфере в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева, применении цифровых инноваций в системе юстиции и судебной деятельности.

Участники форума были проинформированы о создании в Азербайджане высокотехнологичной современной судебной инфраструктуры и внедрении системы «Электронный суд».