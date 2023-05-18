Сбежавшая от талибов спортсменка едет на чемпионат мира в Баку ФОТО
21-летняя Марзие Хамиди – афганская спортсменка, которая выступит на чемпионате мира по таэквондо в Баку (29 мая – 4 июня). Но представлять она будет не Афганистан, а сборную беженцев.
В Афганистане, где в 2021 году власть захватили талибы, Хамиди не давали возможность заниматься любимым видом спорта.
«Многих мужчин в талибском Афганистане заставили поверить, что женщины не могут быть чемпионами, - цитирует таэквондистку британское издание Independent. - Когда я высоко поднимала ноги на тренировке, они говорили: «Ты потеряла девственность, ты плохая». Для меня это было насилием».
По ее словам, боевики «Талибана» наблюдали за их домом в Кабуле.
«Таких мужчин я никогда раньше не видела. Они были с длинными бородами и с каким-то оружием в руках. И я больше не видела на улице ни одной женщины», - говорит она.
Сбежать из Афганистана ей удалось в ноябре 2021 года. Марзие и еще около 3 тысяч человек были эвакуированы Францией. Она живет в Париже и сейчас готовится к чемпионату мира в Баку.
«Мое сердце разбивается оттого, что я не могу представлять Афганистан на мировой арене, - делится эмоциями спортсменка. - Мне очень больно, ведь я мечтала участвовать в чемпионате мира вместе со своей родной командой. Но я восприняла это как шанс побороться за себя, свою страну, афганских женщин и некоторых людей, которые из той же страны, но не будут поддерживать меня из-за того, что я не ношу хиджаб. Я все равно буду их представлять».
Хамиди будет выступать в весовой категории до 57 кг. В Баку она сможет пообщаться с афганскими такэвондистами. Сборная Афганистана будет представлена на чемпионате мира только мужской командой.
«В Афганистане заниматься таэквондо разрешено только мальчикам, и только им разрешили поехать в Баку, - говорит Марзие. - Я увижу ребят, которые готовились к чемпионату. Пока «Талибан» находится у власти в Кабуле, женщины не будут участвовать в международных соревнованиях.
Для меня талибы - группа террористов. Из-за них мне пришлось начинать жизнь заново, мне пришлось покинуть свою страну. Я - одна, я, как и многие другие люди, потеряла свой дом. Теперь я хочу показать талибам, что беженцы не так слабы, как о них думают. Я буду сражаться за Афганистан, но сделаю это по-своему. Я не стану жертвой талибов».