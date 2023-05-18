21-летняя Марзие Хамиди – афганская спортсменка, которая выступит на чемпионате мира по таэквондо в Баку (29 мая – 4 июня). Но представлять она будет не Афганистан, а сборную беженцев.

В Афганистане, где в 2021 году власть захватили талибы, Хамиди не давали возможность заниматься любимым видом спорта.

«Многих мужчин в талибском Афганистане заставили поверить, что женщины не могут быть чемпионами, - цитирует таэквондистку британское издание Independent. - Когда я высоко поднимала ноги на тренировке, они говорили: «Ты потеряла девственность, ты плохая». Для меня это было насилием».

По ее словам, боевики «Талибана» наблюдали за их домом в Кабуле.

«Таких мужчин я никогда раньше не видела. Они были с длинными бородами и с каким-то оружием в руках. И я больше не видела на улице ни одной женщины», - говорит она.

Сбежать из Афганистана ей удалось в ноябре 2021 года. Марзие и еще около 3 тысяч человек были эвакуированы Францией. Она живет в Париже и сейчас готовится к чемпионату мира в Баку.