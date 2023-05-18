Сегодня в Астаре стартуют матчи Женской серии FIBA по баскетболу 3x3 (FİBA 3x3 Women`s Series).

12 команд поделены на четыре группы. В группе «А» сыграют Германия, Египет и Украина, в группе «B» - Китай, Чехия, Австрия, в группе «C» - Польша, «Юаньда» (Китай), Азербайджан, в группе «D» - Румыния, Венгрия, «Нефтчи» (Азербайджан).

Команды, которые займут в своих группах первые два места, получат право сыграть в четвертьфинале.

Матчи начнутся сегодня в 12:30. Сборная Азербайджана стартует игрой с Польшей, которая начнется в 13:30. А встреча с китаянками запланирована на 17:10.

«Нефтчи» свою первую игру проведет в 13:55 против Румынии, а в 17:35 выйдет на встречу с Венгрией.

Игры на вылет состоятся 21 мая.

Все матчи турнира пройдут на астаринском бульваре. Такое соревнование проводится в Азербайджане впервые. FİBA 3x3 Women`s Series будет состоять в этом году из 23 турниров. Астара принимает второй этап. Первый состоялся в небезызвестном китайском городе Ухань. Игры, проходившие там 6-7 мая, завершились победой сборной Китая. 2-е место заняла Австралия, а 3-е – клуб «Юаньда».