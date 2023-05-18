Началось голосование граждан Турции в Азербайджане

В субботу, 20 мая, в Азербайджане стартовало голосование граждан Турции на президентских выборах в этой стране во втором туре. Голосование пройдет 20-22 мая в зданиях посольства Турции в Баку, генеральных консульств в Гяндже и Нахчыване.

В посольстве 20 и 21 мая будут установлены 4 урны для голосования, 22 мая - одна урна.

Согласно итогам подсчета голосов на президентских выборах в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, Синан Оган - 5,17 процента, Мухаррем Индже - 0,43 процента. Поскольку никто не набрал более 50 процентов голосов, 28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов.