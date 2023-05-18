Китай берет под свое крыло Центральную Азию

Deutsche Welle передает, что в рамках встречи, которая была названа «первым саммитом группы С5», китайский лидер объявил о готовности «обеспечить мир» в Центральной Азии и «укрепить оборону» центральноазиатских государств.

Как уже сообщалось, 19 мая в городе Сиань, что на северо-западе Китая, состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина с лидерами Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана.

В своем выступлении Си призвал к расширению сотрудничества в области безопасности против «трех зол» в регионе: сепаратизма, терроризма и экстремизма.

«Шесть стран должны твердо противостоять иностранному вмешательству во внутренние дела и попыткам развязать «цветные революции», - заявил председатель КНР.

Также на встрече обсуждались вопросы расширения сотрудничества между странами в гражданской сфере - в том числе в области торговли, инфраструктурных проектов, энергетики. По словам Си, Пекин планирует расширить транспортные маршруты между Китаем и странами Центральной Азии, а также выделит для них 26 млрд юаней (3,4 млрд евро) в виде «финансовой поддержки» и «бесплатной помощи». По официальным данным, которые приводит китайская сторона, объем торговли между КНР и центральноазиатскими государствами в 2022 году достиг 70 млрд долларов США (64,7 млрд евро), увеличившись на 22% в годовом исчислении в первом квартале 2023 года.

Как отмечает Financial Times, несмотря на то, что традиционно в Центральной Азии доминирует Россия, развязанная ею война в Украине дестабилизировала обстановку в регионе, где Москва ранее выступала в роли миротворца. Вера в ее способность поддерживать стабильность пошатнулась, в частности, после прошлогоднего конфликта на границе Кыргызстана и Узбекистана.

В свою очередь, для Китая Центральная Азия является важнейшим звеном в глобальном инфраструктурном проекте «Один пояс - один путь» (или «Новый Шелковый путь»). C началом войны в Украине северная часть этого пути, проходящая через Россию, стала рассматриваться как ненадежная. Это привело к усилиям Китая по укреплению альтернативных транспортных коридоров, идущих в обход РФ, пишет FT.

Эксперты, опрошенные AFP, также указывают на то, что Пекин хочет воспользоваться возможностью утвердиться в качестве важного геополитического партнера в стратегически важном для себя регионе.