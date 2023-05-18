В Киеве сбили все иранские беспилотники

Все беспилотники Shahed, с помощью которых Россия атаковала Киев в ночь на 20 мая, были сбиты силами украинской ПВО, заявил глава военной администрации города Сергей Попко.

По его словам, пожар на крыше жилого дома в Днепровском районе украинской столицы, начавшийся из-за падения обломков, ликвидирован, в Дарницком районе получили повреждения здание СТО и припаркованные автомобили, в Печерском районе повреждены окна жилого дома, в Соломенском районе - дорожное покрытие и автомобили.

«Информации о пострадавших пока не поступало», - добавил Попко.

В Киевской городской военной администрации заявляют, что таким образом россияне хотят нанести поражение по ключевым объектам в Киеве и одновременно истощить ресурсы ПВО. Кроме того, таким образом противник «стремится держать в глубоком психологическом напряжении гражданское население» (в мае киевляне не слышали сирены воздушной тревоги всего 4 дня).