Байден обсудит войну в Украине с лидерами Бразилии и Индии

Президент США Джо Байден рассчитывает обсудить войну в Украине на полях саммита Группы семи в Хиросиме с лидерами Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщил в субботу помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Украина будет одной из тем, но не единственной темой, которые мы затронем с этими странами», — цитирует ТАСС Салливана.

«Он (Байден – ред.) будет искать возможность поговорить с ними обоими о конструктивной роли, которую могут сыграть обе страны в поддержке самых базовых и фундаментальных элементов при любом исходе — это суверенитет и территориальная целостность. Они являются непреложными по Уставу ООН», — сказал Салливан, добавив: «Именно в этом направлении президент хочет вести диалог с этими двумя ключевыми развивающимися странами».

На вопрос журналиста, намерен ли Байден «оказать давление» на Моди и Лулу да Силву, чтобы они «изменили подход к России и Китаю», Салливан ответил: «Я думаю, что «давление» — это не то слово», заверив, что «Байден так не взаимодействует с ключевыми лидерами, с которыми у него глубокие отношения».