На Землю обрушится мощная геомагнитная буря из-за сильной вспышки Х класса на Солнце. Такие выбросы вызывают геомагнитные штормы силой от 5 баллов и выше.

Выброс энергии достигнет Земли 20 мая, а затем 22-23-го числа. Возмущения начнутся с 22 мая. Пик бури ожидается 23-26 мая. Магнитные колебания в четыре балла продлятся четверо суток.

Из-за бури у людей, особенно метеозависимых, могут быть головные боли, боли в суставах и бессонница.