Согласно материалам уголовного дела, мошеннику, используя несколько душещипательных «сценариев», удалось выманить у своих жертв в общей сложности 896.230 манатов. По одному из них, Гасанлы делился с потенциальной жертвой своим сложным финансовым положением, в которое он попал после того, как купил у некоей китаянки по имени Вивьен золото и драгоценности на полтора миллиона долларов и передал их знакомому бизнесмену Илькину, который предательским образом исчез вместе с его товаром. После чего китаянка, якобы, подала на Гасанлы в суд, и теперь он в розыске Интерпола и ему закрыт въезд в Дубай.

53-летний Игбал Гасанлы, представлявшийся крупным бизнесменом и владельцем дубайской компании Gold and Billionaire Jewellery, сумел выманить у нескольких человек крупную сумму. Детали мошеннических схем афериста стали известны в ходе завершившегося на днях судебного процесса по делу Гасанлы, а также его подельника и бывшего сотрудника, 37-летнего Эльшада Джаббарова.

Психологически описываемая аферистом «ситуация» должна была убедить доверчивого собеседника, что он имеет дело с очень богатым бизнесменом, который всего лишь испытывает временные финансовые затруднения.

Для правдоподобия мошенник уверял простаков, что занимается бизнесом уже 15 лет, демонстрировал различные документы и фотографии драгоценностей, клятвенно обещая своим жертвм достойную «благодарность» за финансовую поддержку, которая позволит ему вернуться в Дубай, открыть там ювелирный салон и вновь встать на ноги.

Одной из своих жертв Игбал Гасанлы предложил в обмен на «временную финансовую поддержку» полтора миллиона долларов и партнерство в его компании. А доверчивого индийского бизнесмена Гасанлы уговорил ссудить ему 100 тысяч долларов в обмен на комплект бриллиантов стоимостью в 400 тысяч долларов.

В ходе судебного разбирательства потерпевшими были признаны семь человек - Адем Сафаров, Рафик Мамедов, Эльвира Салямова, Низами Керимов, Рамин Асланов, Анар Талыбов и Раид Гафаров.

Все эти люди обратились в свое время в правоохранительные органы, и на основании их жалоб было возбуждено уголовное дело.

В 2019 году одна из потерпевших, профессиональная легкоатлетка и участница Олимпийских игр Эльвира Салямова, даже вступила в брак с Гасанлы. Будущей супруге аферист представился успешным бизнесменом и меньше, чем за год, под разными предлогами убедил Салямову продать принадлежащие ей и ее родственникам две квартиры общей стоимостью более 100.000 манатов.

В суде Игбал Гасанлы виновным себя не признал, повторив нарратив об успешной карьере бизнесмена и владельца крупной компании в Дубае. Подсудимый также заявил, что никогда ничьих денег не брал и, мало того, сам стал жертвой бессовестных мошенников.

Обвиняемый Эльшад Джаббаров также не признал себя виновным, заявив, что всего лишь исполнял должность курьера в компании Гасанлы.

Суд приговорил Игбала Гасанлы к восьми с половиной годам лишения свободы, а Эльшад Джаббаров отделался пятью годами условно.