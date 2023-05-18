Алиев поедет? На сей раз Пашинян не возразил

24–25 мая в Москве пройдут мероприятия по линии Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе заседание Высшего экономического совета объединения, в который входят главы стран ЕАЭС, передает «Коммерсант».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян участвует в них как представитель государства — члена союза.

По словам собеседника издания в российских госструктурах, президента Азербайджана Ильхама Алиева пригласили принять участие в мероприятиях в качестве гостя — Баку в ЕАЭС не входит.

Раньше армянская сторона возражала против присутствия Ильхама Алиева, но сейчас возражений не было, отмечает российское издание. Никол Пашинян заявил, что Россия предложила провести 25 мая трехсторонний саммит лидеров Азербайджана, Армении и России, и Ереван предложение принял.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в связи с этим, что в Кремле рассчитывают, что Алиев и Пашинян будут в российской столице в этот день.