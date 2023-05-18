Первый за четыре года: из Тбилиси в Москву вылетел самолет

Рейс грузинской авиакомпании Georgian Airways впервые за 4 года вылетел из Тбилиси в Москву. Об этом говорится на сайте аэропорта Тбилиси.

Первый рейс 19 мая после возобновления авиасообщения между Россией и Грузией выполнила российская компания «Азимут» на самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Кроме «Азимута» разрешение на полеты от грузинского регулятора получила российская компания Red Wings.

В Тбилиси из-за прилета российского самолета прошли акции протеста.

19 мая Росавиация сообщила, что выдала разрешение грузинской Georgian Airways на полеты в Россию. Авиакомпания сможет летать между Москвой и Тбилиси семь раз в неделю.

10 мая президент РФ Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиалиний и отменил визовый режим для граждан Грузии. Решение российских властей вызвало несогласие среди грузинской оппозиции. Члены партии «Единое национальное движение» (ЕНД) организовали протесты, а президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала упразднение Россией визового режима провокацией.