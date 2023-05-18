Кто помог Украине с танками и F-16?

Госсекретарь США Энтони Блинкен среди других чиновников администрации президента США был «главной силой» и самым влиятельным сторонником предоставления Украине американских истребителей F-16 из арсенала европейских союзников, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, он вел активную работу по обсуждению передачи истребителей с представителями стран Европы. Аналогичную роль он сыграл зимой, когда Германия не решалась отправить свои танки Украине. Именно Блинкен подтолкнул Белый дом к решению начать процесс и инициативно передать ВСУ американские танки M1 Abrams, несмотря на сопротивление Пентагона, что позволило европейским союзникам присоединиться к поставкам.

Согласие США не мешать передаче истребителей F-16 в распоряжение украинской армии стало также результатом постоянного давления со стороны союзников по НАТО, Конгресса США и президента Украины Владимира Зеленского, добавили собеседники издания.

Американский президент Джо Байден долгое время отказывался согласиться на передачу Украине истребителей. В Белом доме поясняли, что у Украины сейчас иные потребности. Из-за позиции Вашингтона европейские страны даже не могли тренировать украинских пилотов на F-16. Но в середине мая, на саммите стран «Большой семерки» в Японии, Байден сообщил коллегам о поддержке совместных с союзниками программ обучения в Европе украинских пилотов на F-16, передавали Reuters и CNN со ссылкой на источники.

В Белом доме затем подтвердили эти данные и уточнили, что в ближайшее время Вашингтон с союзниками определит, какие страны передадут Украине истребители и в каком количестве. В Белом доме подчеркивают, что украинская армия получит F-16 при условии ненанесения ударов по территории России.