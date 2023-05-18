Украинские военные поделились видеороликом с боями в разрушенном Бахмуте. Видео снято операторами одного из центров Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

«Ни одно видео, снятое в Бахмуте, вполне не передаст того, что происходит в городе на самом деле, какие титанические усилия прилагают наши воины для его защиты и что чувствуют на самом деле в аду, который когда-то был одним из красивейших городов Донецкой области», - пишет пресс-служба ССО ВС Украины.

Согласно данным DeepStateMAP (интерактивная разведывательная онлайн-карта, управляемая НПО Deep State UA. Основное внимание уделяется военным операциям российской и украинской армий - ред.), по состоянию на 19 мая украинские военные продолжают продвигаться в районе села Ивановское под Бахмутом. Тогда же под контроль украинских военных перешла часть дороги, которая следует в ныне захваченное россиянами село Клещиевка.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, темпы продвижения ВСУ под Бахмутом немного снизились, однако они успешно отражают российские атаки.