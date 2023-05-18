В Грузии переполох: ищут дочь и зятя Лаврова

Женится брат ее мужа, предпринимателя Александра Винокурова. Грузинские СМИ пишут, что свадьбу решили отмечать в комплексе Kvareli Lake Resort, из-за чего гостиницу закрыли для приема других посетителей. Называется и другой комплекс – Akhasheni Wine Resort & Spa.

Портал «Новости-Грузия» пишет, что Екатерина Лаврова, по мужу Винокурова, вместе с супругом находится в Кахетии для участия в грандиозной свадьбе.

В Грузии темой дня для местных СМИ стала информация о том, что в Кахетии предположительно находится дочь российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Портал отмечает, что гостей из России очень много и они расселились по этим двум отелям.

Члены семьи Сергея Лаврова включены в санкционные списки западных стран, напоминает «Новости-Грузия». Ни одно ведомство пока официально не подтвердило присутствие дочери Лаврова в Грузии.

Оба отеля распространили заявления, утверждая, что гостьи по фамилии Лаврова на их территории нет.

Про гостью по фамилии Винокурова администрации отелей уточнять не стали.

Akhasheni Wine Resort & Spa сделал еще одно заявление, что никаких мероприятий, в том числе свадеб, здесь не планируется.

В Kvareli Lake Resort заявили, что у них в настоящее время нет гостей из России. Менеджер отеля в беседе с «Радио Свобода» подтвердила, что отель действительно закрыт на прием новых постояльцев, но отметила, что просто нет свободных мест – и на эти, и на следующие выходные все номера забронированы.

Телеканал Mtavari cообщил, что их журналист позвонил в отель, представившись курьером цветочного магазина. Репортер сказал, что на имя Екатерины Лавровой заказана доставка букета, и просил уточнить, прибыла ли уже гостья на место. Mtavari утверждает, что представитель отеля попросил время для уточнения, после чего подтвердил, что букет можно отправлять.

По словам лидера партии «Дроа» Элене Хоштария, церемония бракосочетания состоялась в Тбилиси, а в Кахетии планируется «накрыть столы».

Сразу несколько СМИ Грузии направили запросы в МВД и ждут уточнения информации.