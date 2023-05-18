Письмо Общины Западного Азербайджана стало официальным документом ООН

Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) распространил письмо Общины Западного Азербайджана генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле в качестве официального документа Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета ООН. Об этом сообщила пресс-секретарь общины Ульвия Зульфигар.

Зульфигар отметила, что обращение, подписанное руководством общины, интеллигенцией Западного Азербайджана, деятелями культуры и искусства, поэтами и писателями, распространено на всех официальных языках ООН (английском, французском, русском, китайском, арабском и испанском) под пунктами повестки дня вышеупомянутых главных органов ООН по предотвращению вооруженных конфликтов, миростроительству, защите прав беженцев, ликвидации расовой дискриминации, продвижению прав человека, предотвращению геноцида, этнических чисток и преступлений против человечности.

По словам Зульфигар, распространение этого письма как официального документа ООН является важным шагом для внесения вопроса о разрушенном культурном наследии в Западном Азербайджане в международную повестку дня.

«С распространением этого документа государства-члены ООН получают более подробную информацию о нашем наследии, которое было уничтожено на территории нынешней Армении или представлено как принадлежащее другим странам. Обеспечение культурных прав, то есть условий для реализации, развития, доступности и сохранения человеческого творчества во всем его многообразии, является неотъемлемой частью наших основных прав», - добавила пресс-секретарь.

В письме члены общины, выражая обеспокоенность в связи с разрушением азербайджанского культурного наследия на территории Армении, как и в предыдущих обращениях азербайджанской общественности к ЮНЕСКО, вновь попросили направить миссию по установлению фактов для мониторинга состояния азербайджанского культурного наследия в Армении.

Это уже третий официальный документ общины, распространенный в ООН. В январе 2023 года в качестве официального документа ООН были распространены обращение общины к международной общественности, в марте – «Концепция возвращения».