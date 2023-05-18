Британская разведка: Россия бросает новые силы на захват Бахмута

Россия продолжает стягивать дополнительные силы в город Бахмут Донецкой области Украины, который почти полностью находится под ее контролем, чтобы окончательно захватить его и заявить об «определенном успехе» в войне с Украиной. Об этом говорится в субботнем обзоре разведывательного сообщества Министерства обороны Великобритании.

По оценке британской разведки, за последние четыре дня Россия, вероятно, перебросила до нескольких батальонов для усиления Бахмутского направления. Это произошло после того, как украинские войска получили тактические преимущества на флангах города, а также после «публично озвученных сомнений» относительно готовности ЧВК «Вагнер» продолжать боевые действия в этом секторе.

«Учитывая то, что Россия, вероятно, сохраняет в Украине относительно небольшое количество не вовлеченных в боевые действия подразделений, такая передислокация является значительным шагом со стороны российского командования», – считают в разведке британского Минобороны, добавив, что российское руководство, вероятно, и дальше рассматривает захват Бахмута как ключевую военную цель в ближайшей перспективе, которая позволит «заявить об определенном успехе в конфликте».