Пашинян собрал соратников на закрытую встречу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на закрытой встрече с депутатами фракции «Гражданский договор» и министрами обсудил итоги трехсторонних переговоров лидеров Азербайджана, Армении и председателя Евросовета. Об этом пишет армянская газета «Жоховурд».

Согласно сообщению, встреча продлилась более двух часов, на ней присутствовали два министра: глава Минобрнауки Жанна Андреасян и МЧС Армен Памбухчян. Газета отмечает, что приезд Никола Пашиняна в парламент стал неожиданностью.

«Пашинян сначала представил подробности брюссельской встречи, подвел итоги, а члены ГД в основном были в роли слушателей, лишь некоторые из них задавали вопросы премьеру. Хотя Пашинян и сказал, что по ряду важных вопросов не удается достичь соглашения с Азербайджаном, в целом брюссельская встреча была положительно оценена», - говорится в статье.

Газета пишет, что предстоящие встречи лидеров Азербайджана и Армении в Москве и Кишиневе не обсуждались.