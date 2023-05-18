Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в японский город Хиросима, где со вчерашнего дня проходит саммит «Большой семерки».

«Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе», - написал Зеленский в Телеграме.

Накануне Зеленский выступил перед членами Лиги арабских государств в Джидде (Саудовская Аравия), а в Хиросиме планируется встреча украинского президента с президентом США Джо Байденом.