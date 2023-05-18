Зохра Агамирова начала выступление в финале многоборья с самого неудобного предмета – ленты.

Сегодня на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку будет разыграно два комплекта медалей.

В эти минуты проходит индивидуальный финал многоборья. В него пробились 24 спортсменки, среди которых и сильнейшая азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова. Она будет выступать в первой группе и уже через несколько минут выйдет на ковер.

Вчера в квалификации многоборья Зохра заняла 5-е место. Также она вышла в три отдельных финала – с мячом, обручем и булавами. Эти финалы пройдут в воскресенье.

А сегодня вечером на Евро стартуют взрослые групповые команды. 18 групп, в том числе и команда Азербайджана, определят призеров в многоборье и участниц воскресных отдельных финалов.

Пока у Азербайджана на нынешнем чемпионате Европы две бронзовые медали. Их в первый день соревнований завоевала наша юниорская групповая команда.