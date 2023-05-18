Пашинян призвал армянскую церковь «заниматься своим делом»

Церковь не может быть выше государства, заявил премьер-министр Никол Пашинян, сообщают армянские СМИ.

По словам главы армянского правительства, нет ничего более опасного, чем смешивание функций церкви и государства. «Государство должно заниматься своим делом, церковь - своим, хотя есть много вопросов, которые пересекаются», - сказал Пашинян.

Армянский премьер заявил, что «если церковь хочет заниматься политической деятельностью, то Армения - демократическая страна, и они могут создать политическую партию. Это будет более честно и в отношении политических конкурентов и избирателей».

Ответ армянской церкви Пашиняну не заставил себя ждать. «Если кто-то хочет заниматься религиоведением, он может попытаться поступить в Духовную семинарию, если, конечно, преодолеет образовательный порог и представит убедительные аргументы относительно хорошего состояния здоровья», - заявил глава канцелярии армянской церкви архиепископ Аршак Хачатрян.