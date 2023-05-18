Фархад Мамедов, автор haqqin.az 13:12

Анализируя завершившиеся накануне в Москве переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении с участием их российских коллег, эксперты задаются вопросом: был ли этот раунд продолжением переговоров, проведенных в Вашингтоне и Брюсселе, или же Москва представила сторонам свой, сугубо российский вариант? Пока этот вопрос остается открытым. Вероятнее всего, более развернутый ответ мы получим на следующей неделе, после трехсторонних переговоров на уровне глав государств в Москве.

Как уже сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились о встрече в российской столице в присутствии президента Владимира Путина. Таким образом, диалог глав внешнеполитических ведомств следует рассматривать как подготовку к встрече в верхах. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже прокомментировал итоги переговоров глав МИД Азербайджана и Армении, обосновав свои выводы двумя тезисами: 1. Трехсторонние договоренности, достигнутые с участием России, безальтернативны; 2. Трудно или невозможно продвинуться по конкретным аспектам мирного соглашения без улучшения ситуации с безопасностью в Карабахе. Прежде всего, отметим, что при каждом удобном случае, особенно это было накануне или по итогам переговоров в Вашингтоне и Брюсселе, Москва повторяет свой нарратив о безальтернативности трехсторонних договоренностей. Именно так Россия доносит до сведения сторон, что не намерена признавать договоренности, достигнутые при посредничестве Запада.