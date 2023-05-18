Россия откладывает мир между Азербайджаном и Арменией? наш обзор
Анализируя завершившиеся накануне в Москве переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении с участием их российских коллег, эксперты задаются вопросом: был ли этот раунд продолжением переговоров, проведенных в Вашингтоне и Брюсселе, или же Москва представила сторонам свой, сугубо российский вариант?
Пока этот вопрос остается открытым. Вероятнее всего, более развернутый ответ мы получим на следующей неделе, после трехсторонних переговоров на уровне глав государств в Москве.
Как уже сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились о встрече в российской столице в присутствии президента Владимира Путина. Таким образом, диалог глав внешнеполитических ведомств следует рассматривать как подготовку к встрече в верхах.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже прокомментировал итоги переговоров глав МИД Азербайджана и Армении, обосновав свои выводы двумя тезисами:
1. Трехсторонние договоренности, достигнутые с участием России, безальтернативны;
2. Трудно или невозможно продвинуться по конкретным аспектам мирного соглашения без улучшения ситуации с безопасностью в Карабахе.
Прежде всего, отметим, что при каждом удобном случае, особенно это было накануне или по итогам переговоров в Вашингтоне и Брюсселе, Москва повторяет свой нарратив о безальтернативности трехсторонних договоренностей. Именно так Россия доносит до сведения сторон, что не намерена признавать договоренности, достигнутые при посредничестве Запада.
Отметим также, что в трехсторонних соглашениях, достигнутых с участием России, нет ни одного слова о мире и признании сторонами территориальной целостности друг друга в конкретных границах. Трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, как, впрочем, и другие договоренности, достигнутые позднее при участии Владимира Путина, устанавливают послевоенный статус-кво, предполагающий готовность сторон к работе по делимитации и демаркации границы, включая открытие коммуникаций в регионе, с участием России. Таким образом, нельзя рассматривать эти соглашения как основу для установления окончательного мира между Арменией и Азербайджаном. Что и подтвердил недавно президент Ильхам Алиев, заявивший, что документ, подписанный 10 ноября 2020 года, не является мирным соглашением.
В то же время на переговорах, организованных США и Евросоюзом, стороны работают над всеобъемлющим документом о нормализации отношений между двумя странами, что официально подтверждают как Ереван, так и Баку.
Более того, несмотря на сохраняющиеся разногласия по особенно важным пунктам, на последних переговорах в Вашингтоне и в Брюсселе стороны смогли прийти к согласию по целому ряду статей этого документа.