В Азербайджане будут проводиться операции по пересадке сердца

В Азербайджане будут проводиться операции по трансплантации сердца. Об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджана по здравоохранению Ахлиман Амирасланов на 8-м Международном конгрессе «Бакинские дни сердца».

А.Амирасланов напомнил, что два года назад был принят закон «О донорстве и трансплантации органов»: «Этот закон позволяет проводить в Азербайджане операции по трансплантации сердца. У нас достаточно специалистов, которые могут проводить такие операции. В настоящее время идет работа в данном направлении. Министерство здравоохранения и другие соответствующие органы проводят обсуждения в связи с этим. В ближайшее время в Азербайджане могут начать проводиться операции по трансплантации сердца».