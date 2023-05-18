Властям Китая следует надавить на Россию, чтобы заставить ее вывести свои войска из Украины. С таким призывом к Пекину выступили в совместном заявлении лидеры стран «Большой семерки» (G7) в ходе саммита, который проходит в японской Хиросиме.

«Мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она прекратила свою военную агрессию и немедленно, полностью и безоговорочно вывела свои войска из Украины», — говорится в документе, который цитирует ТАСС.

Кроме того, КНР призвали поддержать «всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности, принципах и целях Устава ООН» и наладить прямой диалог с Киевом.