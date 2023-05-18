В Волгограде сожгли Коран напротив мечети. Российские СМИ пишут, что 19 мая в соцсетях появилось видео, на котором неизвестный держит в руках горящий Коран на фоне здания, напоминающего мечеть на улице Поворинской в Ворошиловском районе Волгограда.

Муфтий Центрального духовного управления мусульман Волгоградской области Кифах Бата Мохаммад заявил журналистам, что не в курсе инцидента, но обязательно сообщит о нем в полицию.

«Я пока не в курсе, сам в Казани нахожусь, на форуме, — рассказал Кифах Бата Мохамад. — Наверное, правоохранительные органы в любом случае будут проверять. Я уверен: это провокация. Кто-то специально делает. Сами знаете, причин сейчас много. Военное положение. Может, это специальные украинские, западные… Наши войска уже победу получают, и тут надо что-то сделать, чтобы внутренне нас расшатать. Таких провокаторов хватает. Маловероятно, что внутри России кто-то способен на такое. Я думаю, правоохранительные органы разберутся. Мы будем сейчас обращаться. Чтобы нашли и наказали. В России такого не должно быть».

В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, это не первый случай осквернения священной книги мусульман в России. В апреле этого года в Косино-Ухтомском районе Москвы русские националисты сожгли Коран, выражая свое недовольство попыткой построить мечеть в городе.