Заболевания сердца в Азербайджане молодеют

В прошлом году 76 109 обращений, связанных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пришлось на лиц, не достигших совершеннолетия. Об этом сказал исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Вугар Гурбанов на 8-м Международном конгрессе «Бакинские дни сердца».

«Среди лиц в возрасте до 18 лет к врачам-кардиологам в медучреждениях при TƏBIB обратились 49 тысяч человек в 2020 году, 69 тысяч - в 2021 году и 76 109 - в 2022 году. От лиц в возрасте 18 лет и старше в 2020 году поступило 467 911 обращений, в 2021 году - 491 678, в 2022 году - 579 704 обращения», - сказал Гурбанов.