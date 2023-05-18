Битва за Бахмут подходит к концу
Под контролем Украины остался только один район Бахмута. ВСУ активизировались в окрестностях города, но освободить его будет очень трудно, пишет Meduza.
Украинское контрнаступление пока влияет на положение на фронте самим фактом своей неизбежности: российские войска прекратили атаки почти по всей линии соприкосновения; взаимные обстрелы и удары дронами-камикадзе усилились; появляются видео с передвижением недавно поставленной Западом техники в неизвестных локациях; ВСУ испытывают новые дальнобойные средства поражения по объектам, которые раньше были для них недостижимы.
Реальные же наступательные действия украинская армия пока не ведет нигде, кроме окрестностей Бахмута.
Битва за сам город подходит к концу: ВСУ потеряли почти все свои позиции в нем, но теперь, вероятно, собираются взять реванш. Сделать это будет непросто: масштабное наступление под Бахмутом с далекоидущими целями потребует ввода в бой резервов, собранных украинским командованием на всю весенне-летнюю кампанию.
При этом, возможно, даже решительная победа на этом участке фронта (то есть освобождение Бахмута и всех окрестных населенных пунктов) будет иметь скорее символическое, нежели стратегическое значение. Так же исключительно символическое значение имеет захват и удержание города российскими силами.