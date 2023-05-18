Битва за Бахмут подходит к концу

Под контролем Украины остался только один район Бахмута. ВСУ активизировались в окрестностях города, но освободить его будет очень трудно, пишет Meduza.

Украинское контрнаступление пока влияет на положение на фронте самим фактом своей неизбежности: российские войска прекратили атаки почти по всей линии соприкосновения; взаимные обстрелы и удары дронами-камикадзе усилились; появляются видео с передвижением недавно поставленной Западом техники в неизвестных локациях; ВСУ испытывают новые дальнобойные средства поражения по объектам, которые раньше были для них недостижимы.