«Большая семерка» осуждает «бесчеловечную войну в Украине» и призывает к «прочному миру»

В заключительном коммюнике саммита «Большой семерки», который проходит в японской Хиросиме, лидеры стран G7 в самых решительных выражениях осудили «бесчеловечную войну», развязанную Россией в соседней Украине, назвав ее «серьезным нарушением международного права». Об этом информирует BBC.

В очередной раз подтвердив свое намерение оказывать Киеву необходимую военную, финансовую и гуманитарную поддержку, мировые лидеры призвали к установлению в Украине «справедливого и прочного мира».

«Мы вновь самым решительным образом осуждаем агрессивную войну России против Украины, которая представляет собой серьезное нарушение международного права, в том числе Устава ООН. Бесчеловечная агрессия России представляет собой угрозу всему миру в нарушение фундаментальных норм, правил и принципов международного сообщества. Мы в очередной раз подтверждаем нашу непоколебимую поддержку, которую мы будем продолжать оказывать Киеву до тех пор, пока в Украине не будет установлен всеобъемлющий, справедливый и прочный мир», - говорится в документе.