Иран пригрозил Ираку новыми ударами

В случае, если правительство Багдада не предпримет действенных шагов по устранению угрозы сепаратизма с севера страны, иранская армия возобновит удары по этим территориям. Как сообщает агентство Tesnim, с предупреждением в адрес властей соседней страны выступил командующий Сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции генерал Мухаммед Пакпур.

Он напомнил, что в соответствии с межправительственной договоренностью официальный Багдад обязался «вести борьбу с террористами, разоружить их и выдворить за пределы Ирака».

Армия Ирана в сентябре прошлого года нанесла ряд точечных ударов по запрещенным в ИРИ структурам, в том числе по организации «Комеле» и Иракской курдской демократической партии. Использовались как ракеты, так и БПЛА-камикадзе. Тегеран обвинил эти организации в попытке дестабилизации ситуации в ИРИ и переброске вооруженных боевиков к границам Ирана.