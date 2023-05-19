По данным грузинских СМИ, Винокурова приехала на свадьбу брата своего супруга, которая пройдет в курортном комплексе Kvareli Lake Resort.

Грузинские активисты проводят митинг у гостиничного комплекса Kvareli в регионе Кахетия, сообщает телеканал «Дождь». Поводом стала опубликованная в СМИ информация, что в этой гостинице остановилась дочь главы российского МИД Сергея Лаврова, Екатерина Винокурова. При этом члены семьи Лаврова включены в санкционные списки ЕС и США.

Грузинский Первый канал сообщил, что правоохранители удалили нескольких активистов с прилегающей к гостинице «Озеро Кварели» территории, где они проводят акцию протеста. По словам журналиста Первого канала, обстановка на месте обострилась после того, как микроавтобус выехал за пределы отеля.

Участники акции утверждают, что в микроавтобусе находились гости из России. Они забросали микроавтобус яйцами, за чем последовала словесная перепалка между правоохранителями и митингующими. Акцию перед гостиницей проводят активисты «Единого национального движения».

Портал «Новости-Грузия» пишет, что столкновения полиции с митингующими идут в районе гостиницы. На месте мобилизованы сотрудники полиции и спецназ, стягиваются дополнительные силы. МВД подтвердило задержание 16 человек. Участники акции заявляют, что полиция отбирает у них мобильные телефоны с записями того, как кортеж с гостями из России проезжает на территорию отеля.

По сообщениям грузинских СМИ, брат российского предпринимателя Александра Винокурова, который приходится главе МИД РФ зятем, ранее расписался со своей избранницей в Тбилиси. Гостиница вначале отрицала, что у них гостят члены семьи министра иностранных дел России, но затем перестала отвечать на вопросы журналистов.

По распространенной информации, члены семьи Лаврова отдыхают в гостинице «Озеро Кварели», где предположительно ожидается проведение праздничного мероприятия.

По словам бывшего председателя «ЕНД» Ники Мелия, который находится в Кварели перед упомянутой гостиницей, приезд членов семьи Лаврова в Грузию — «это выдающееся своим вульгарным цинизмом отношение к гражданам Грузии и всей стране со стороны Путина и Лаврова».

«Играют свадьбу одного из ближайших родственников Лаврова, брата его зятя. Здесь находятся зять Лаврова, его дочь, отец брата зятя Лаврова, и трое находятся под санкциями США, стран ЕС, Австралии, Великобритании. То есть они никуда не могут поехать, потому что санкционированы, и прибыли в Кварели. Лавров автор кровопролития, случившегося в 2008 году. Ведь г-н Лавров и члены его семьи являются авторами того, что сегодня происходит в Украине… Это победа России и поражение грузинского народа. Это невероятный цинизм, вульгарный цинизм», — сказал Мелия.

Это не первый подобный случай в Грузии. Два года назад журналист Владимир Познер, который прилетел отметить день рождения, был вынужден покинуть Тбилиси на фоне акций протеста. Возмущение вызвала позиция Познера по Абхазии.