Еще один нахчыванский министр отстранен от должности
Министр экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана Маис Алиев и заместитель министра Бадал Гасанов освобождены от занимаемых должностей. Соответствующие распоряжения подписал первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азер Зейналов.
Другим распоряжением Ханлар Мустафаев назначен заместителем министра экологии и природных ресурсов НАР. Мустафаев также будет временно исполнять обязанности министра.