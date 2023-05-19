В Ереване родители погибших военных и их сторонники, узнав о решении суда арестовать обвиняемую в организации похищения сына премьера Армении Гаяне Акопян, перекрыли проспект Аршакуняц.

Согласно сообщению армянских СМИ, им не позволили подойти ближе к суду, перед зданием выстроился усиленный полицейский кордон.

В результате собравшиеся решили шествием направиться к центру Еревана, к площади Республики. Периодически между собравшимися и полицейскими возникают стычки. Родители образовали живую стену и возглавили шествие. Протестующие идут к зданию правительства.

Мать погибшего военнослужащего Жоры Мартиросяна была задержана 17 мая по подозрению в похищении сына премьер-министра Никола Пашиняна, Ашота. Она своей вины не признает и в знак протеста объявила голодовку. 20 мая суд арестовал ее на месяц.