Минобороны Украины: Россия готовит покушение на Залужного

По ее мнению, это свидетельствует о том, что на украинских военачальников готовится покушение, передают украинские СМИ.

«В хронологическом порядке: Танцюра, Сырский, Залужный. С одной стороны, это просто проверить и опровергнуть. Собственно, что и было сделано. С другой – надо понимать, что россияне склонны к фальстартам, и нередко работники их информационного фронта выдают информацию, не получив подтверждения от непосредственных исполнителей», - заявила Маляр.

Объективно то, указала она, что во время войны россияне заинтересованы в уничтожении украинского военно-политического руководства. Поэтому вопрос его персональной безопасности «сейчас имеет стратегическое значение», сказала Маляр.

Накануне глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о том, что «вагнеровцы» в течение мая наносили удары по местам, где могли находиться главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и командующий территориальной обороной Игорь Танцюра, но об их результатах ему неизвестно. О том, что Танцюра мог быть убит, Пригожин заявлял ещё 2 мая. Позже в теробороне заявили, что россияне действительно пытались убить Танцюру во время его поездки в Бахмут, но командующий остался жив.