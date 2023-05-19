Махмуд Султанов, специально для haqqin.az 16:45

Возы бывают разные. Бывают, которые «и ныне там», как в басне русского классика. А бывает воз, который везет ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения. И везет порой совсем не туда. Давайте по порядку. На днях армянская пресса возвестила о встрече армянского министра здравоохранения и делегации ВОЗ. Обсуждали партнерство в преддверии 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и помощь системе охране здоровья страны. Все нормально, но, позабыв о проблемах армянского здравоохранения, некая Марте Эверард, представляющая ВОЗ в Армении, сделала ряд провокационных заявлений по поводу событий в «Лачинском коридоре и на границе с Арменией». Согласно заявлениям этой дамы, ВОЗ решительно осуждает действия Азербайджана. Более того, организация готова использовать все имеющиеся в распоряжении средства, чтобы довести осуждение до всех вовлеченных сторон (!).

Спасайся, кто может! ВОЗ в гневе! Нам бежать в бомбоубежище и запасаться базовыми медикаментами в преддверии их неминуемого дефицита? Если оставить сарказм, то госпожа Эверард не отдавала себе отчет в том, что говорит. Позволив себе комментарии, касающиеся территории, согласно всем документам ООН, являющейся неотъемлемой частью Азербайджана, она унизила и подорвала позиции офиса ВОЗ в нашей стране. Алгоритм прост: бездарный ВОЗ-Азербайджан, молчит, но ВОЗ-Армения, подобно рыцарю на белом коне, возвышает голос в защиту правды. И это не говоря о том, что бред этой пенсионерки, которая временно замещает болеющего представителя ВОЗ в Армении, не имеет ничего общего с действительностью. То ли возраст сказывается, то ли захотелось покрасоваться, поймав минуту славы, но Эверард грубейшим образом нарушила все правила и процедуры поведения международного гражданского служащего. Как неписаные, так и официальные.

У Азербайджана давние связи с ВОЗ. Баку сыграл немалую роль в поддержке, в том числе и существенными финансовыми вливаниями, ВОЗ во время пандемии. О намерении продолжать это партнерство заявлялось на самом высоком уровне. Это не значит, что мы рассчитываем на какие-то нездоровые уступки в обмен за наше финансирование и сотрудничество. Но ожидать хотя бы адекватного профессионального отношения, а не хамского маразматического тявканья (простите за грубость, но по-другому не скажешь) мы вправе. Мы склонны полагать, что это всего лишь глупость и непрофессионализм конкретного человека. Если ВОЗ это подтвердит, то можно улыбнуться недоразумению и со временем забыть неприятный казус. Но если кто-то в штаб-квартире ВОЗ решил, что мы стерпим хамское отношение к суверенитету Азербайджана, то «стратегов» ждет разочарование. Правительство Азербайджана таких выходок не прощает никому. Многие помнят неприятную историю, в которую угодило другое агентство ООН – Программа развития. Непродуманные поступки отдельных должностных лиц привели к беспрецендентному похолоданию в отношениях между этой крупнейшей структурой ООН и Азербайджаном. К чести ПРООН, они смогли осознать допущенные просчеты, и кризис, по большей части, остался позади. Но десятилетиями выступавший в качестве надежного безотказного партнера Азербайджан наглядно продемонстрировал способность вести себя жестко и бескомпромиссно.

Порой неймется и другим нашим «друзьям» из международных организаций. Взять, к примеру, Верховный комиссариат по делам беженцев. Благородные цели, достойная организация, весьма востребованная. Сегодня больше, чем когда-либо, исходя из горьких реалий нашего полного кризисов, войн и бедствий мира. Так нет же, и они почему-то пытаются лезть в Азербайджане в вопросы, в которых наша страна вполне самодостаточна и во внешней помощи не нуждается. Вообще, сотрудничество с международными организациями - процесс прелюбопытнейший. Было время, когда мы от них в немалой степени зависели. Помощь, оказанную тогда, мы не забыли и за нее признательны. Но Азербайджан сегодня совсем другое государство. Мы не только не зависим от помощи извне, более того, мы стали страной-донором. Мы не отказываемся от сотрудничества, нам интересно работать с серьезными международными партнерами. Но попыток навязывать рецепты извне, поучать, и тем более пытаться стучать кулачком по столу, общаясь с нами, не позволим.