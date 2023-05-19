НЛО вошел в небо Турции. Отменили десятки рейсов

Неопознанный объект, обнаруженный в аэропорту турецкого города Газиантеп, отменил десятки рейсов, передает портал Haberler.

Отмечается, что объект был замечен экипажами двух пассажирских самолетов на высоте более 2,7 тыс. м. Новость об обнаружении объекта подтвердили и авиадиспетчеры. После чего было принято решение о приостановке полетов.

Сайт также пишет, что ряд самолетов, которые следовали в Газиантеп, приземлились в Адане и Шанлыурфе.

В итоге с ночи было отменено 26 рейсов в шестом по величине городе Турции. Возобновить авиасообщение удалось к 11:30 по местному времени.