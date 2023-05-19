Россияне массово скупают авиабилеты в Грузию

Восстановление авиасообщения с Грузией привело к тому, что в эту южнокавказскую страну устремились граждане РФ.

На сегодняшний день Грузия стала одним из самых популярных у россиян зарубежных направлений для путешествий: по бронированию билетов на июнь она уступает лишь Турции, сообщает пресс-служба центра по бронированию билетов «Авиасейлс».

На третьем месте по популярности после Турции и Грузии находится Таиланд.