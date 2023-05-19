Пригожин заявил о полном захвате Бахмута

Основатель ЧВК «Вагнер» заявил о полном захвате Бахмута. Евгений Пригожин сделал такое утверждение в видеообращении в своем телеграм-канале. Украинские власти пока не прокомментировали заявления Пригожина.

«Сегодня в 12 часов полностью был взят Бахмут», — заявил Пригожин, добавив, что штурм города длился 224 дня. Видео водружения флагов Пригожин обещал выложить после 18:00.

Он добавил, что с 25 мая ЧВК «Вагнер» будет выводить своих наемников на отдых и переподготовку.

Как заявляли ранее в Минобороны Великобритании, за последние несколько дней командование российских войск с высокой долей вероятности перебросило по меньшей мере несколько боевых подразделений на бахмутское направление.

Взятие Бахмута, по всей видимости, по-прежнему представляется российскому командованию ключевой тактической задачей, поскольку это позволит Москве «заявить о хоть каких-то успехах» на фронте, отмечает BBC.

Бои за Бахмут идут уже больше девяти месяцев – с августа прошлого года. Несмотря на постепенное продвижение, полностью взять город российским силам все это время не удавалось.