Спустя 13 лет: Пленум отменил еще одно решение по делу журналиста Эйнуллы Фатуллаева

Отдел информации 17:23

Накануне 19 мая Пленум Верховного суда Азербайджана на основании решения Европейского суда по правам человека от 7 апреля 2022 года отменил решение Верховного и Апелляционного судов от 5 ноября 2010 года по делу журналиста Эйнуллы Фатуллаева. Напомним, что в 2010 году Гарадагский районный суд признал находящегося в тюремном заключении Эйнуллу Фатуллаева виновным по статье 234.1 (незаконное хранение наркотиков) и приговорил журналиста к 2,5 годам лишения свободы. По версии следствия, журналист хранил в своей тюремной камере наркотические вещества. Затем, Апелляционный и Верховный суды оставили приговор в силе.

Согласно решению Европейского суда, Эйнулла Фатуллаев был лишен права на справедливый суд. Страсбургский суд признал нарушение 6-ой статьи Европейской Конвенции по правам человека. Нашумевшая борьба журналиста Эйнуллы Фатуллаева против объединенной преступной группировки экс-главы спецслужб Азербайджана Эльдара Махмудова завершилась его арестом и многолетними репрессиями. Как известно, в 2007 году азербайджанский журналист был арестован по надуманным обвинениям, сфабрикованным в Министерстве национальной безопасности, и обвинен в оскорблении чувств азербайджанского народа, разжигании межнациональной розни и угрозе терроризма. В общей сложности Э.Фатуллаев был приговорен к 8,6 годам лишения свободы. Однако, в 2010 году Европейский суд по правам человека вынес беспрецедентный в своей истории вердикт, обнародовав решение по существу, с требованием незамедлительного освобождения журналиста. Правительство Азербайджана не исполнило решение Евросуда, и Комитет министров Совета Европы дважды вынес решение с идентичным требованием.

Однако азербайджанские спецслужбы во главе с Эльдаром Махмудовым на справедливый приговор международного суда ответили новой репрессивной акцией, подбросив журналисту наркотики в тюремной камере. Спецслужбы пошли на новое преступление, чтобы не допустить исполнения решения Страсбургского суда. Верховный суд Азербайджана оправдал Э.Фатуллаева по первым фальшивым обвинениям 2007 года, однако повторно осудил за хранение наркотиков. Журналист был заново осужден на 2,6 года отбывания наказания в колонии строгого режима. И только вмешательство президента Азербайджана спустя считанные месяцы избавило журналиста от нового незаконного наказания. 29 мая 2011 года указом президента Азербайджана Э.Фатуллаев спустя четыре года тюремного заключения вышел на свободу. После освобождения журналист неоднократно обращался к правительству Азербайджана с требованием признать незаконным решения национальных судов от 2010 года, и оправдать его по второму сфабрикованному делу. Однако Верховный суд отказался признать журналиста невиновным. Эйнулла Фатуллаев обратился в Европейский суд по правам человека. Таким образом, благодаря решениям Европейского суда и Верховного суда Азербайджана с журналиста снято еще одно незаконное обвинение.