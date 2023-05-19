Параллельно с переговорным процессом между Азербайджаном и Арменией проходят также другие обсуждения. Об этом пишет газета «Паст» со ссылкой на свои источники.

По словам этих источников, «заинтересованные в армяно-азербайджанском возможном соглашении центры, особенно на Западе, понимая, что после подписания документа вопрос сохранения Никола Пашиняна у власти может стать очень серьезной проблемой, в эти дни очень активно обсуждают возможность альтернативного, «запасного» варианта».

«Эти центры осознают, что после подписания сохранение Пашиняна может стать не только невозможным, но и нецелесообразным, и пытаются найти «план Б». Согласно тем же источникам, вопрос смены Пашиняна сегодня является ключевым также в плане сохранения собственных политических интересов и их доведения до конца, чтобы в дальнейшем не остаться вне региональных процессов. Потому обсуждаются несколько возможных кандидатов, которые, конечно, примыкают к западному крылу», - утверждает газета.

Армянское издание отмечает, что «в числе кандидатов как некоторые представители команды Пашиняна, так и деятели, которые в настоящее время не проявляют активность во внутриполитической жизни Армении. По нашим сведениям, обсуждения по этой теме были также в Москве».