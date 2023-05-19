В Берлине проходит акция азербайджанцев. Протестующие собрались на площади Унтер дер Линден с различными лозунгами и флагами Азербайджана и Южного Азербайджана, сообщает Report.

Акция приурочена к годовщине событий 22 мая 2006 года в Иране. Протестующие скандируют лозунг «Свобода, справедливость, национальное правительство».

Цель берлинской акции, как и во время акции в Брюсселе, - донести протесты южных азербайджанцев до всего мира и до европейского политсообщества, сообщила участница акции Шарифа Джафари.

Она отметила, что одним из основных требований акции является снятие запрета на использование азербайджанского языка в Иране: «Наши права попираются, невинных людей убивают и заключают в тюрьму... Мы стараемся ради наших прав и справедливости».

12 мая 2006 года иранские власти опубликовали в официальных СМИ оскорбительную карикатуру, на которой более 35 млн азербайджанских тюрок, проживающих в Иране, сравнивались с насекомыми. Это вызвало резкий протест в Южном Азербайджане. Демонстрации прошли в Тегеране, Занджане, Тебризе, Урмии, Ардебиле, Ахаре, Хамадане, Калейбаре, Мугане, Мияне, Мараге, Хое, Салмасе, Хияве, Гошачае, Сулдузе и Маранде. По официальным данным, в результате обстрелов мирных демонстрантов погибли не менее 30 человек, сотни получили ранения. Активисты Южного Азербайджана заявляют, что в ходе событий более 5 тысяч протестующих были арестованы и подвергнуты пыткам, около 200 человек убиты или пропали без вести. Каждый год азербайджанцы и особенно активисты Южного Азербайджана во всем мире чтят память погибших в тот день.