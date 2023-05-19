Зурабишвили недовольна и объявляет бойкот

«Эхо Кавказа» пишет, что Саломе Зурабишвили назвала неприемлемой ситуацию, когда официальные лица и органы, ответственные за безопасность страны, говорят о том, что у них нет информации, находятся или нет на территории Грузии лица, попавшие в санкционные списки стран-партнеров Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на ситуацию вокруг протестов против возобновления авиасообщения с Россией и информацию о нахождении на территории Грузии дочери министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

По словам президента, правительство Грузии должно немедленно отреагировать на ситуацию и обеспечить исполнение санкций.

Зурабишвили также подчеркнула, что для нее неприемлемо и то, что грузинская авиакомпания, пользующаяся поддержкой государства на всех уровнях, осуществляла бы рейсы в страну, которая оккупировала 20% территории Грузии. Президент пообещала, что не будет пользоваться услугами перевозчика Georgian Airways до тех пор, пока сохраняется текущая ситуация. И призвала граждан последовать ее примеру.

Раскритиковала Зурабишвили и позицию представителей правящей партии «Грузинская мечта». В частности, она считает неприемлемыми слова председателя партии Ираклия Кобахидзе о ксенофобских настроениях в оппозиционно настроенной части общества, в то время как за все время с начала российского вторжения в Украину в Грузии не было зафиксировано ни одного случая притеснения граждан России. Подобные высказывания президент считает оскорбительными для всего грузинского народа и обещает не допустить, чтобы позиция Кобахидзе и его единомышленников воспринималась как позиция Грузии на международной арене.