Украина ударила по району Мариуполя, который посещал Путин

Украина в пятницу вечером нанесла удар по военным объектам в Мариуполе в районе «Невский», который в марте посещал президент РФ Владимир Путин. На это обратило внимание издание «Агентство».

По словам украинского советника мэра города Петра Андрющенко, по предварительным данным, в районе взрыва базировались 150 российских военных, там регулярно ставилась система ПВО.

Российские власти сообщили, что украинские военные запустили по Мариуполю четыре ракеты большой дальности. Ни Россия, ни Украина не называют тип вооружений. Аналитик Оливер Александр предположил, что удар был нанесен ракетой большой дальности Storm Shadow.