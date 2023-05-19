В субботу, 20 мая, в Баку состоялся велопробег в рамках проекта «Спорт для всех», организованный Министерством молодежи и спорта Азербайджана и Велосипедной федерацией Азербайджана (AVF).

В велопробеге, который прошел в парке перед Бакинским Конгресс центром, приняли участие спортсмены специализированной детско-юношеской велосипедной школы олимпийского резерва, велосипедисты-любители, а также жители столицы.

Участники в течение часа совершили круговое движение по территории парка по намеченному маршруту. Велопробег вызвал интерес у жителей Баку.

Основной целью организации массового спортивного мероприятия является повышение интереса к велоспорту среди населения, особенно среди детей и молодежи, пропаганда здорового образа жизни.