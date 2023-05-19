«Большая семерка» поддержит Киев «столько, сколько потребуется»

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) заверили Украину в своей поддержке «столько, сколько потребуется» в отражении российской агрессии. Об этом говорится в коммюнике саммита G7 в Хиросиме, опубликованном в субботу, 20 мая.

«Мы вновь самым решительным образом осуждаем агрессивную войну России против Украины. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку Украины столько, сколько потребуется, для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира», - цитирует Deutsche Welle документ.

Кроме того, в G7 заявили, что обязуются усилить свою дипломатическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины, а также увеличить «издержки» для тех, кто помогает России. Одновременно лидеры стран «Большой семерки» призвали Китай оказать давление на Москву, чтобы Россия прекратила войну и вывела войска из Украины.