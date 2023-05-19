Эмин Амруллаев о турнире в Астаре, возвращении Азербайджана в еврокубки и новом лимите на легионеров

«Впечатления только положительные, - цитирует Эмина Амруллаева Azerisport. - Это соревнование проводится в Азербайджане впервые, служит ряду целей. Например, в плане развития женского баскетбола в стране, а также в вопросе организации подобного турнира в Астаре. Это также очень важный турнир в рамках подготовки сборной к Олимпиаде. Я верю, что для местных болельщиков это был особенный опыт.

Федерация и тренерский штаб приняли обдуманное решение по поводу участия двух наших команд. Некоторые игроки «Нефтчи» являются баскетболистками сборной Азербайджана. У «Нефтчи», как у клуба, будет больше шансов развиваться, участвуя в таких турнирах. Поэтому в составе клуба более сильные игроки, включая основные фигуры сборной. Это для того, чтобы в будущем у команды было больше шансов на победу.

Следующий соперник – Китай, который считается фаворитом турнира. Раз мы ставим высокие цели, то должны быть готовы играть с любым соперником».

Также президент Федерации высказался о финальной серии Баскетбольной лиги Азербайджана, где сегодня в первом матче сойдутся «Сабах» и «Гянджа».

«Раз они вышли в финал, значит, это сильнейшие команды чемпионата. Вы и сами видели, какая борьба была в полуфинале между НТД и «Гянджой», когда победитель был выявлен лишь в третьем овертайме. В итоге выиграли гянджинцы. В финале нас ждет интересное противостояние. Разумеется, я за кого-то особенно не болею (улыбается). Как Федерации, нам больше хочется, чтобы все было справедливо, правильно, сохранялась конкуренция. Уверен, в предстоящих пяти, четырех или трех матчах будет интересная борьба. Чем больше будет матчей, тем больше удовольствия получим от финала.

Будет ли Азербайджан после многолетнего перерыва представлен в еврокубках? На следующей неделе ожидается заседание Федерации. И будет принято соответствующее решение. Сейчас мы хотим, чтобы как минимум одна команда участвовала в еврокубках. Еще лучше, если получится, чтобы сыграли две. Все зависит от финансовых возможностей клубов. Федерация, конечно, готова предоставить некоторую поддержку. По одной команде – в Лиге чемпионов и Кубке Европы ФИБА.

Также будут проведены некоторые обсуждения о новом сезоне ABL. Будет обсужден вопрос увеличения числа участников, а также вопрос лимита на легионеров. Хотим, чтобы участников было 10 или 12. Это возможно, так как интерес от клубов есть. Тут связано с лимитом на легионеров, и будет обсужден вариант сменить нынешний «3+2» на «4+1».