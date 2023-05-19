Китай недоволен заявлением «Большой семерки»

Власти Китая считают не соответствующими действительности положения коммюнике G7 по Китаю, принятого на саммите «Большой семерки» в Хиросиме, заявили в субботу в китайском МИД.

«G7 упорствовала в клевете и нападках на Китай и в том, чтобы манипулировать темами, связанными с ним», - приводят западные СМИ выдержки из заявления МИД КНР.