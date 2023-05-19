Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 20:35

Как уже сообщал haqqin.az, министр разведки Израиля Гила Гамлиэль во второй раз встретилась с Резой Пехлеви, сыном свергнутого иранского шаха, представляющимся лидером иранской оппозиции в изгнании. В первый раз Пехлеви встретился с Гамлиэль в Израиле. Расширение контактов Израиля с наследным принцем Ирана стало причиной дискуссии о том, какую роль Реза Пехлеви может сыграть в возможной смене власти в Исламской Республике. Вопрос, к слову, далеко не праздный. Ибо если в одних кругах наследного принца считают объединяющей фигурой иранской оппозиции, то, по мнению других, сын изгнанного шаха является отголоском прошлого, не имеющего реальных шансов объединить оппозицию и возглавить борьбу против тегеранского режима.

Лиор Штернфельд, профессор истории и иудаики Пенсильванского университета, а также научный сотрудник Института внешнеполитических исследований в Вашингтоне, затронул эту тему в своей статье, опубликованной в одном из американских изданий. Автор напоминает, что 15 января 1979 года шахиншах Ирана Мохаммад Реза Пехлеви и его семья навсегда покинули страну. После непродолжительных скитаний по Египту, Марокко, Багамским островам и Мексике шах скончался от онкоболезни, а его семья обосновалась в США, где стала своего рода памятью об ушедшей эпохе, оцененной лишь определенным поколением иранской диаспоры. Семья покойного шаха пережила несколько трагедий, двое из ее членов покончили жизнь самоубийством. В целом же династия Пехлеви поддерживает имидж королевской семьи в изгнании. Отношение к ней неоднородное – эту семью и уважают, и высмеивают, но в основном игнорируют из-за ее «неуместности». «За последнее десятилетие было предпринято несколько попыток реабилитировать образ сына бывшего шаха, наследного принца Резы Пехлеви, - пишет Лиор Штернфельд. – Шестидесятидвухлетний, никогда не работавший мужчина, существовавший все эти годы за счет семейного состояния, пытался претендовать на лидерство в воображаемой иранской альтернативе в изгнании. Диаспоральные телепрограммы постоянно привлекали Пехлеви к разговорам о ситуации в Иране, о решении проблем страны, и он с радостью участвовал в них. Единственный политический контакт, который Пехлеви имел за пределами этих кругов, был с «ястребиными» представителями американских республиканцев и демократов, мечтавших о дне, когда они смогут восстановить монархию на руинах Исламской Республики».

Автор вспоминает протесты, охватившие Иран прошлой осенью, констатируя, что они начались как массовое движение за индивидуальные свободы, в том числе за права женщин, и практически объединили все религиозные и этнические группы. Иранская оппозиция за рубежом приветствовала эти протесты как доказательство того, что народ Ирана отвернулся от режима, и пришла к выводу, что наступило время перемен. Примерно через пять месяцев после начала протестов, в феврале 2023 года, восемь лидеров оппозиционных групп, представляющих разные течения, собрались в Джорджтаунском университете в США, чтобы сформировать единый фронт оппозиции в изгнании. В этих дискуссиях приняли участие известный правозащитник, лауреат Нобелевской премии Ширин Эбади, актриса и активистка Гольшифте Фарахани (она также выступала от имени бывшего капитана сборной Ирана по футболу Али Карими), Абдулла Мохтади, лидер курдской партии Комала (Иракский Курдистан), активистка и актриса Назанин Бониади, активистка Масих Алинежад, Хамед Эсмаилион, потерявший дочь и жену в самолете украинской авиакомпании, сбитом КСИР в январе 2020 года, а также наследный принц Реза Пехлеви как предполагаемый лидер единой оппозиции. Особенность этой встречи заключалась в том, что впервые вместе собрались представители всех течений — монархисты и левые, религиозные и светские. «Они договорились об общих чертах того, как будет выглядеть их видение Ирана, - пишет в статье профессор Штернфельд. – Возможно, в тот момент было трудно сказать что-либо еще, но дальше определения Ирана как либеральной демократии дело на этой встрече не пошло. Что это значит для Пехлеви, сказавшего, что может вернуться на трон, а может и не возвращаться? Что это значит для Мохтади и этнических и религиозных меньшинств? Какие системы сдержек и противовесов хотела бы видеть в новом правительстве Ширин Эбади? Как будет работать переходный период? Какое место займет в этом движении Запад? Все эти вопросы остаются открытыми».

Автор публикации напомнил, что во время исламской революции 1979 года аятоллу Хомейни выбрали, объединившись, представители разных фракций. И именно благодаря этому союзу удалось свергнуть шаха и установить в стране исламский режим. Однако сказать сегодня то же самое об иранской оппозиции в изгнании никак нельзя. Лиор Штернфельд отмечает, что нелегко объединить такое разнородное, раздробленное политическое сообщество, как иранская диаспора. «Каждая группа приходит с разными психологическими травмами из разных периодов и с разным опытом, - констатирует американский профессор. - Но самым легким способом направить политическое воображение является восстановление «государства Пехлеви». Конечно, имя наследного принца Ирана известно каждому, и волн романтических воспоминаний могло бы хватить для мобилизации иранской диаспоры, уверив ее в том, что видение будущего Ирана во многом зависит от прошлого. Как бы подтверждая это, Пехлеви затронул одну из своих любимых тем, заявив на встрече с Гамлиэли, что Иран будет приветствовать израильских специалистов по водным ресурсам для решения острых водных проблем страны. Но кто был целевой аудиторией этого заявления? Люди, которые вышли с протестами на улицы в Иране? Я бы сказал, что все это было организовано в Вашингтоне, округ Колумбия, с единственной целью - показать, что конфликт между Ираном и Израилем, являющийся одним из самых взрывоопасных на Ближнем Востоке, будет в одночасье разрешен, если Реза Пехлеви, возможно, с помощью США, вернется к власти».