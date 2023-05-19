Кому нужен Пехлеви во главе Ирана? наш обзор

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az

Как уже сообщал haqqin.az, министр разведки Израиля Гила Гамлиэль во второй раз встретилась с Резой Пехлеви, сыном свергнутого иранского шаха, представляющимся лидером иранской оппозиции в изгнании. В первый раз Пехлеви встретился с Гамлиэль в Израиле.

Расширение контактов Израиля с наследным принцем Ирана стало причиной дискуссии о том, какую роль Реза Пехлеви может сыграть в возможной смене власти в Исламской Республике. Вопрос, к слову, далеко не праздный. Ибо если в одних кругах наследного принца считают объединяющей фигурой иранской оппозиции, то, по мнению других, сын изгнанного шаха является отголоском прошлого, не имеющего реальных шансов объединить оппозицию и возглавить борьбу против тегеранского режима.

В одних кругах Резу Пехлеви считают объединяющей фигурой иранской оппозиции, в других - сын изгнанного шаха является отголоском прошлого, не имеет реальных шансов объединить оппозицию

Лиор Штернфельд, профессор истории и иудаики Пенсильванского университета, а также научный сотрудник Института внешнеполитических исследований в Вашингтоне, затронул эту тему в своей статье, опубликованной в одном из американских изданий.

Автор напоминает, что 15 января 1979 года шахиншах Ирана Мохаммад Реза Пехлеви и его семья навсегда покинули страну. После непродолжительных скитаний по Египту, Марокко, Багамским островам и Мексике шах скончался от онкоболезни, а его семья обосновалась в США, где стала своего рода памятью об ушедшей эпохе, оцененной лишь определенным поколением иранской диаспоры. Семья покойного шаха пережила несколько трагедий, двое из ее членов покончили жизнь самоубийством. В целом же династия Пехлеви поддерживает имидж королевской семьи в изгнании. Отношение к ней неоднородное – эту семью и уважают, и высмеивают, но в основном игнорируют из-за ее «неуместности».

«За последнее десятилетие было предпринято несколько попыток реабилитировать образ сына бывшего шаха, наследного принца Резы Пехлеви, - пишет Лиор Штернфельд. – Шестидесятидвухлетний, никогда не работавший мужчина, существовавший все эти годы за счет семейного состояния, пытался претендовать на лидерство в воображаемой иранской альтернативе в изгнании. Диаспоральные телепрограммы постоянно привлекали Пехлеви к разговорам о ситуации в Иране, о решении проблем страны, и он с радостью участвовал в них. Единственный политический контакт, который Пехлеви имел за пределами этих кругов, был с «ястребиными» представителями американских республиканцев и демократов, мечтавших о дне, когда они смогут восстановить монархию на руинах Исламской Республики».

Министр разведки Израиля Гила Гамлиэль (посередине) во второй раз встретилась с Резой Пехлеви, на этот раз в США

Автор вспоминает протесты, охватившие Иран прошлой осенью, констатируя, что они начались как массовое движение за индивидуальные свободы, в том числе за права женщин, и практически объединили все религиозные и этнические группы. Иранская оппозиция за рубежом приветствовала эти протесты как доказательство того, что народ Ирана отвернулся от режима, и пришла к выводу, что наступило время перемен. Примерно через пять месяцев после начала протестов, в феврале 2023 года, восемь лидеров оппозиционных групп, представляющих разные течения, собрались в Джорджтаунском университете в США, чтобы сформировать единый фронт оппозиции в изгнании.

В этих дискуссиях приняли участие известный правозащитник, лауреат Нобелевской премии Ширин Эбади, актриса и активистка Гольшифте Фарахани (она также выступала от имени бывшего капитана сборной Ирана по футболу Али Карими), Абдулла Мохтади, лидер курдской партии Комала (Иракский Курдистан), активистка и актриса Назанин Бониади, активистка Масих Алинежад, Хамед Эсмаилион, потерявший дочь и жену в самолете украинской авиакомпании, сбитом КСИР в январе 2020 года, а также наследный принц Реза Пехлеви как предполагаемый лидер единой оппозиции. Особенность этой встречи заключалась в том, что впервые вместе собрались представители всех течений — монархисты и левые, религиозные и светские.

«Они договорились об общих чертах того, как будет выглядеть их видение Ирана, - пишет в статье профессор Штернфельд. – Возможно, в тот момент было трудно сказать что-либо еще, но дальше определения Ирана как либеральной демократии дело на этой встрече не пошло. Что это значит для Пехлеви, сказавшего, что может вернуться на трон, а может и не возвращаться? Что это значит для Мохтади и этнических и религиозных меньшинств? Какие системы сдержек и противовесов хотела бы видеть в новом правительстве Ширин Эбади? Как будет работать переходный период? Какое место займет в этом движении Запад? Все эти вопросы остаются открытыми».

Лиор Штернфельд утверждает, что приглашение Пехлеви в Израиль было неверным шагом, встреченным в социальных сетях насмешками и гневом

Автор публикации напомнил, что во время исламской революции 1979 года аятоллу Хомейни выбрали, объединившись, представители разных фракций. И именно благодаря этому союзу удалось свергнуть шаха и установить в стране исламский режим. Однако сказать сегодня то же самое об иранской оппозиции в изгнании никак нельзя.

Лиор Штернфельд отмечает, что нелегко объединить такое разнородное, раздробленное политическое сообщество, как иранская диаспора.

«Каждая группа приходит с разными психологическими травмами из разных периодов и с разным опытом, - констатирует американский профессор. - Но самым легким способом направить политическое воображение является восстановление «государства Пехлеви». Конечно, имя наследного принца Ирана известно каждому, и волн романтических воспоминаний могло бы хватить для мобилизации иранской диаспоры, уверив ее в том, что видение будущего Ирана во многом зависит от прошлого. Как бы подтверждая это, Пехлеви затронул одну из своих любимых тем, заявив на встрече с Гамлиэли, что Иран будет приветствовать израильских специалистов по водным ресурсам для решения острых водных проблем страны. Но кто был целевой аудиторией этого заявления? Люди, которые вышли с протестами на улицы в Иране? Я бы сказал, что все это было организовано в Вашингтоне, округ Колумбия, с единственной целью - показать, что конфликт между Ираном и Израилем, являющийся одним из самых взрывоопасных на Ближнем Востоке, будет в одночасье разрешен, если Реза Пехлеви, возможно, с помощью США, вернется к власти».

Еще одной причиной, по которой Пехлеви не может быть альтернативой нынешнему иранскому режиму, Штернфельд называет деспотичность правления его отца

Автор не считает случайным, что Пехлеви сделал эти заявления именно сейчас, когда у власти в Израиле находится коалиция ультраправых партий и политиков, быстро теряющая поддержку и выживающая только за счет эскалации палестинского конфликта. Именно эта коалиция, возглавляемая Биньямином Нетаньяху, заставила Саудовскую Аравию, ОАЭ и другие арабские страны усомниться в возможности сближения с Израилем.

Лиор Штернфельд утверждает, что приглашение Пехлеви в Израиль было неверным шагом, встреченным в социальных сетях насмешками и гневом. Другим неверным шагом автор называет призыв к правительству ультраправой группы депутатов Кнессета после визита Пехлеви поддержать независимость Южного Азербайджана. В качестве еще одной причины, по которой Пехлеви не может быть альтернативой нынешнему иранскому режиму, американский эксперт называет деспотичность правления его отца.

«В целом, Иран не может обратиться к неопытным политическим лидерам с сомнительным авторитетом», — резюмирует Лиор Штернфельд.